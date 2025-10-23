丸美屋食品工業は「釜めし」シリーズの発売55周年を記念した「とり釜めしの素2合用だし茶漬け付き」「五目釜めしの素2合用だし茶漬け付き」を10月9日から12月末までの期間限定、一部店舗限定で販売している。「おもち亭 おもちとからめて！」シリーズの「3種の味わいセット」も10月9日から2026年1月末までの期間限定、一部店舗限定で販売。企画品を展開することで新規ユーザーの獲得や購買意欲の喚起を図る。「とり釜めしの素2合用