初冠雪した富士山＝23日午前、山梨県富士河口湖町甲府地方気象台は23日、富士山（3776メートル）で初冠雪を観測したと発表した。職員が午前6時ごろ、山頂付近にはっきりと雪が積もっているのを目視で確認した。平年より21日遅く、1894年に観測を始めてから最も遅い記録だった昨年より15日早いという。麓の山梨県富士吉田市も「初雪化粧」を宣言した。気象台によると、22日から雨雲が山頂にかかり、上空に寒気も流れ込んだため