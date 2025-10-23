―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆“食い逃げ女子”が問題に最近、X（旧Twitter）やInstagramで話題になったのが、「マッチングアプリで知り合った女性に食事を奢ったら、それっきり連絡が取れなくなった」という投稿。いわゆる“食い逃げ女子”の被害報告が後を絶ちません。しかも、1回どころか2〜3軒ハシゴさせられて、合計3万円以上飛んだ……