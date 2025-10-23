褐色の肌に、吸い込まれそうなほど大きな瞳。造形の整った美人とはきっとこんな顔なのだろう。インフルエンサーとして活躍するChimuさん（sarachimu.l.l5）、26歳だ。ミャンマーと日本のハーフだという彼女が春先から没頭するのは、筋トレ。その肉体美から、堅実に努力を積み上げていった結果がわかる。一方で、四年制大学を卒業して経験した就職活動の日数はたった1日という世間ずれした側面も。彼女はなぜ新卒カードを捨てて