グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、和装でのダンスを披露した。ドラマ「欲しがり女子と、訳あり男子。」に阿佐ケ谷紅葉役で出演することが決まり撮影に入っていたが、「阿佐ケ谷紅葉さんクランクアップです」と紅葉柄の浴衣姿で報告。さらに「クランクアップの舞」と記し、両手を広げ、紅葉が舞うかのように“クルクル”と回転する踊り動画を公開した。また「私の演