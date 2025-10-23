ハンバーガーやラーメン、揚げ物といったファストフードには、AGEと呼ばれる老化や生活習慣病の原因となる物質が含まれている。東京科学大学病院総合診療科の石田岳史教授は「AGEは、習慣を変えることで人体への影響を軽減させることができる」と指摘する。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが聞いた――。（第2回／全4回）■「おいしそうなキツネ色」は老化物質だった――AGE（最終糖化産物）という言葉、老化しないためのキー