現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、南野拓実を擁するモナコと、高井幸大（今フェーズ登録外）が所属するトッテナムが前者のホームで激突。互いにゴールを奪えず、０−０で引き分けた。両軍が攻撃で課題を残したなか、特に際立つ活躍を見せたのが、トッテナムの守護神グリエルモ・ヴィカーリオだ。驚異的なビッグセーブを連発し、見事にプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。