全国的にクマの目撃が相次ぐ中、山形県内でも目撃が続いています。きのうからきょうにかけ、山形市内の市街地などでもクマの目撃が相次ぎ、市が注意を呼びかけています。 【画像】きのうからけさにかけての目撃場所山形市 きのうからきょうにかけての目撃など（山形市） 10月23日（木曜）午前5時50分頃双月町四丁目地内の雑種地にてクマの様な動物2頭を目撃10月22日（水曜）午後6時00分頃長苗代地内の農地にてクマの