がん患者はさまざまなつらさを抱えている。軽減するためには何が必要か。永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛さんは「早期からの緩和ケアで、患者の人生は変わる。本来ならどこの病院でも当たり前に受けられるべきものだが、十分に広まっていないのが現実だ」という――。※本稿は、廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）の一部を再編集したものです