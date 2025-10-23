大リーグ公式サイトは２２日（日本時間２３日）、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦で殊勲の逆転３ランを放ち、ブルージェイズを３２年ぶりのワールドシリーズ（ＷＳ）に導いたジョージ・スプリンガー外野手（３６）が行っている、吃音（きつおん）のある子どもたちの支援活動「ＳＡＹ」に関する特集記事を掲載した。スプリンガーは「僕は一日中、君が嫌がってもおしゃべりし続けるよ。昔の僕はそうじゃなかった