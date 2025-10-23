女性をデートに誘うなら、向こうもその気になっているタイミングを狙いたいもの。とはいえ、相手が奥手な女性の場合、意思表示が控え目すぎて、みすみす見逃してしまうこともあるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「気づいてほしい！控え目女子が発している『誘ってサイン』」をご紹介します。【１】「今月は何も予定がなくて…」と隙を見せて誘われやすくする「物欲しげな言い方に