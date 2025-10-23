２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比で９００円超下落した。午前の終値は６４３円０５銭安の４万８６６４円７４銭だった。前日の米株式市場では米中対立激化への懸念からハイテク株を中心に売られ、主要な株価指数がそろって下落した。この流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きい半導体関連株を中心に下落している。一方、倉庫や不動産など内需関連では上昇する銘柄も目