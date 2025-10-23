¡ã¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢»öÁ°¾ðÊó¡þ21Æü¡þ¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦GC¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¡þ7289¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èNo.1¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜÀª¤Ï7¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÆ¼Ô¤Ë¤ÏÍâÇ¯¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¡É¤¬¤«¤«¤ëÂç²ñ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥É¥Ð¥¤¤ÎÃÏ