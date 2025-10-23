モデルでタレントの河北麻友子（３３）が２３日、自身のＳＮＳで第２子を出産したことを公表した。インスタグラムに「Ｗｅｌｃｏｍｅｔｏｔｈｅｗｏｒｌｄ，ｍｙｈｅａｒｔ」と記し、抱っこひもで赤ちゃんを抱く姿をアップ。「無事に第二子を出産いたしました。おかけさまで母子ともに健康です。 新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と記した文書画像を添えて伝えた。「愛