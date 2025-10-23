【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２２日、ホワイトハウスで記者団に、ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン大統領との会談を「中止した」と述べた。現時点では「ふさわしいとは思えない」と理由を説明した。この日発表した対露制裁については「巨大な制裁だ」と指摘。制裁がロシアを停戦交渉のテーブルに着かせることに期待を示した。