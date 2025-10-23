きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、900円以上値下がりしています。アメリカのトランプ政権がソフトウェアについて中国への輸出規制を検討しているとの報道が伝わり、貿易をめぐる米中の対立が強まるのではとの懸念が再燃。前日のニューヨーク市場でダウ平均株価が300ドル以上値下がりした流れも受けて、東京市場では幅広い銘柄に売り注文が相次いでいます。