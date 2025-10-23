きょう東証グロース市場に新規上場したサイバーソリューションズは、公開価格と同じ１３８０円カイ気配でスタートした。 同社はメールの無害化、脅威防御、情報漏洩対策などと関連するセキュリティーやリスクマネジメントの製品・サービスの企画・販売事業を行う「セキュリティーソリューション事業」と、ビジネスコミュニケーション（メール・ビジネス