「うちの子に限って……」という“まさか”で多くの転落事故が起きています（写真：マハロ / PIXTA）【画像】ベランダの室外機はどれぐらい離しておくのが安全か？「なぜタワマンに転落防止用の庇（ひさし）がないのでしょうね」タワーマンションから女児が転落死した報道を受け、筆者がコメンテーターを務めているABCテレビの情報番組「おはよう朝日です」で司会の岩本計介アナウンサーが投げかけた。当時、筆者は即答できず、大