大腸がんは近年増加傾向にあり、誰にでもリスクがある病気ですが、初期症状がほとんどないため予防や早期発見が重要です。そこで大腸がんとはどのような病気なのか、どんな症状があるのかなどについて、鈴木謙一先生（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院）に話を聞きました。 監修医師：鈴木 謙一（横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック 横浜駅院） 埼玉医科大学医