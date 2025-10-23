札幌市中央区宮の森で、2025年10月23日早朝、クマの目撃がありました。付近には小学校もある住宅街で、警察が対応にあたっています。札幌市中央区宮の森4条11丁目付近で、10月23日午前6時ごろ、50代女性が自宅の1階の窓から体長およそ1メートルの子グマ1頭を目撃しました。警察によりますと、子グマは住宅の隣のクルミの木のふもとでクルミを食べていたということです。クマは女性が目を離したすきに姿を消しました。現場か