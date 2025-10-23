中国の西北工業大学機電学院の陶凱教授が率いるチームはこのほど、全体が透明でクラゲのような形をした生物模倣型ロボットの開発に成功しました。「水中の幽霊」と呼ばれるこのロボットは、直径120ミリ、重さ56グラムで、水中に潜んでいる時は肉眼でほとんど識別できず、水中環境下でのスマート探査とリアルタイムなモニタリングが可能です。また、駆動のための電力消費は28.5ミリワットと非常に少ないため、長期間にわたる水中で