元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈が22日に自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を報告した。「32歳とってもハッピーということでいろんなピースで笑」とつづり、4枚のピースショットを投稿した。「みなさま、いつも本当にありがとうございます！感謝の気持ちを胸にますますがんばっていきます」と意気込みをつづった。この投稿に、ファンからも多くの祝福の声をはじめ「とっても美しい」「可愛いすぎる」「