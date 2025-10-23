北朝鮮のミサイル総局が行った極超音速兵器の発射実験＝22日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は23日、同国のミサイル総局が22日に極超音速兵器の発射実験を行ったと報じた。平壌から北東に向けて2発を発射。金正恩朝鮮労働党総書記は視察に参加せず、軍事部門の党高官が立ち会った。韓国軍は22日に短距離弾道ミサイル数発が北朝鮮から発射されたのを確認しており、今回の実験はこのミサイルを指すとみら