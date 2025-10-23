テレビ東京のドラマ『コーチ』(毎週金曜21:00〜21:54)第3話・第4話のゲストキャストが発表された。『コーチ』第3話・第4話ゲストキャスト○第3話・第4話のゲストキャスト第3話で向井光太郎(唐沢寿明)がコーチングするのは、周囲より体格が大きく目立ちすぎるあまり、尾行に失敗し自信を失いかけている、目黒北署刑事・西条猛樹(関口メンディー)。そして、西条が動向監視をする、並外れた身体能力を持つ窃盗常習犯・通称「ベランダ