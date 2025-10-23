コスモエネルギーホールディングスは11月16日、静岡県掛川市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in掛川」を開催する。清掃活動に加え、「ごみ排出量の少ない自治体」全国2位である掛川市の環境への取り組みや、遠州灘特有の風を活かした「風力発電」についても楽しく学べるイベントとなっている。「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in掛川」を開催○■遠州の風にふれ、未来の環