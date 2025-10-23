いよいよ「べらぼう」も終盤ですね。なんだか重三郎が空回りしてきた感が否めませんが、ここから畳みかけるように様々なことが動き出すでしょう。さて、べらぼうに出てくる数々の浮世絵。そこに撮影協力している工房をご存じですか？それは「アダチ版画研究所」。彫り・刷りを担っている日本で唯一の「浮世絵工房」で、江戸時代からの手法を守って一色ずつ版を彫っているのはここだけです。JR目白駅から徒歩10分の住宅地の一画にあ