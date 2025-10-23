女子ゴルフの吉田優利と澁澤莉絵瑠が２２日、それぞれのインスタグラムを更新。多忙なツアー生活の合間を縫って会食した際の写真を投稿した。吉田は澁澤の人となりを記し「控えめに言って最高です、♥可愛いし話は合うし面白いし、、いつもありがとう！」と感謝。「チョア（韓国語で好き）」とメッセージを送った。一方の澁澤は「予定なかなか合わなくても諦めずに飛行機ずらしてまで会いに来てくれる私の親友♡」