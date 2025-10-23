26日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜深0：10※関東ローカル・一部地域を除く）の森蘭丸役オーディションがついに完結し、EXPG STUDIOに通う19歳・高橋慧斗（たかはし・けいと／高＝はしごだか）に決定した。【扮装写真】森蘭丸役を演じる高橋慧斗原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子