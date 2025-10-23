完成した「更新線」を報道陣へ公開首都高速道路は2025年10月29日午前1時に、1号羽田線「東品川桟橋・鮫洲埋立部」の交通を、新たに建設した「更新下り線」へと切り替えます。それに先立ち22日に更新部分の施設が報道陣向けに公開されました。【めっちゃメンテしやすい!?】これが1号羽田線の「更新下り線」です（写真で見る）東京モノレールと並走する1.9kmの同区間は、海面近くを走る桟橋区間の「東品川桟橋部」と、埋め立て地