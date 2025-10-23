永谷園が取り組む「めざまし茶づけ」企画をモチーフとしたお茶づけのレシピ本で、忙しい人の朝ごはんが少しでも「手軽に」「楽しく」「美味しく」なるように構成されている。レシピ本オリジナルのレシピは50種類以上。お弁当アレンジ、コラムまで充実した内容となっている。A5判96ページ、税抜き1500円。「Part1」は「忙しい朝にササッと新習慣『めざまし茶づけ』をはじめよう」。どうして朝にお茶づけなのかを紹介し、永谷園流の