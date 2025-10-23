ヤマキが同社公式オンラインショップと一部通販サイト限定で販売している「ヤマキ基本のだし だしパック かつおと昆布の合わせだし 30袋入り」が日本フードアナリスト協会主催「第91回ジャパン・フード・セレクション」で最高位のグランプリを受賞した。同品はヤマキが「理想のだし」を追求し、素材の持ち味を生かしながら、どんな料理にも寄り添うだしとして開発した「基本のだし」。ほんのり下味を付けた日常使いのだしパックで