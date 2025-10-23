中国北部の港湾都市・天津にあるエアバス天津組立工場では、A320シリーズ旅客機の2本目の組立ラインが10月22日に正式稼働しました。現在は初号機を組み立てる準備作業が進行中で、来年初めに全面運用が始まる予定です。同組立ラインはエアバスの最新技術と工法を採用しており、同社が世界で展開する最高の基準に基づいて航空機を製造します。また、新施設は再生可能な電力、中水、地熱エネルギーなどを利用するなどで、環境への負