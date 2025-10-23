札幌・中央警察署は2025年10月22日、貸金業法違反などの疑いで、札幌市東区に住む会社員の男（59）を逮捕しました。男は2023年1月ごろから2025年3月ごろまでの間、道への登録など貸金業の届け出をしないで、札幌や小樽などに住む40代女性3人に40回にわたって、現金合計184万円あまりを貸付けた疑いがもたれています。また男は2023年8月ごろから12月ごろまでの間、3回にわたって、女性3人に法定のおよそ5倍～6倍の利息を受け