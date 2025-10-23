甲府地方気象台は、10月23日に富士山の初冠雪を観測したと発表しました。これは平年の10月2日に比べて21日遅く、2024年の11月7日に比べて15日早い観測となりました。 【写真を見る】静岡県内各地からも見られた雪化粧した富士山＝10月23日 静岡市駿河区や静岡県御殿場市などからも23日朝、富士山が雪化粧している様子が確認されました。