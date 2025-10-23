トランプ政権は、プーチン大統領への圧力を強めています。新たにロシアの石油会社への制裁を発動するとともに、予定されていたプーチン氏との首脳会談を取りやめました。【映像】米政権 ロシア石油大手に制裁 首脳会談取りやめアメリカ財務省は22日、ウクライナとの戦闘終結に向けたロシアの取り組みが欠如しているとして、ロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルを新たな経済制裁の対象に加え、アメリカ国内の資産を凍結し、