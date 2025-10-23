【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,590.41 ▼334.33（10/22）NASDAQ：22,740.40 ▼213.27（10/22） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。トランプ米政権が米国製のソフトウエアを搭載した製品の対中輸出規制を検討していると伝わり、米中の貿易摩擦への警戒感に加え、最高値を更新していたダウ平均には売りが出やすく、ハイテク株を中心に軟調な推移となりました。