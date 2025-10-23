10月23日、富士山が今シーズン初めて冠雪しました。平年より21日遅く、去年より15日早い観測です。10月23日の初冠雪は、過去4番目に遅い記録です。これまでで最も遅かったのは、去年2024年の11月7日で、次いで2016年と1955年の10月26日。4番目が、今年と2017年、1969年、1961年の10月23日です。