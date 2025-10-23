日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが、仲良しアナとの２ショットを公開した。岩田アナは２３日までに自身のインスタグラムを更新。笑顔の絵文字をつけると、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーとの２ショットを公開した。グレーのトップスでピースする岩田アナと、白ニットでほほ笑む中川アナが顔を寄せ合うショットから、仲睦まじさがうかがえる。