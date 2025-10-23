東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.73高値8.75安値8.68 8.83ハイブレイク 8.79抵抗2 8.76抵抗1 8.72ピボット 8.69支持1 8.65支持2 8.62ローブレイク シンガポールドル円 終値117.10高値117.14安値116.74 117.65ハイブレイク 117.39抵抗2 117.25抵抗1 116.99ピボット 116.85支持1 116.59支持2 116.45ローブレイ