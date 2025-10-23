東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6488高値0.6512安値0.6479 0.6540ハイブレイク 0.6526抵抗2 0.6507抵抗1 0.6493ピボット 0.6474支持1 0.6460支持2 0.6441ローブレイク キーウィドル 終値0.5740高値0.5761安値0.5735 0.5782ハイブレイク 0.5771抵抗2 0.5756抵抗1 0.5745ピボット 0.5730支持1 0.5719