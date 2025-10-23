2020年のコロナ禍以降、急速に伸長し、いまや電子コミックは5,000億円規模の巨大市場に成長。成長著しい市場を牽引するのが、2013年にサービスをローンチしてから今年で12年が経過したLINEマンガだ。「webtoon」という“縦読み”文化を日本に根付かせ、親会社WEBTOON Entertainmentによる北米市場での上場を機に、webtoonは本格的に北米進出。「マンガ」のグローバル化を推し進めるLINE Digital Frontier株式会社CEO・高橋将峰氏