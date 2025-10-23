アニメキャラクターやスポーツ選手など、さまざまなテーマのカードを収集・交換・対戦などで楽しむカードゲーム・トレーディングカード市場が、いま急成長している。日本玩具協会によると、市場は右肩上がりで拡大し、2024年度は国内規模3000億円を突破。従来は男性ファン中心だった文化に、女性や親子連れ、さらには訪日外国人の参加が加わり、裾野が一気に広がっている。そんな中、今回のブームを受け、10年前に女性を中心に人