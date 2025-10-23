23日午前8時頃、山梨県の甲府地方気象台は富士山の初冠雪を発表しました。【映像】富士山で初冠雪 去年より15日早い22日は関東甲信で冷たい雨が降り続き、富士山では雪が積もりました。23日朝になって、麓から富士山の雪化粧が確認されたため、気象台は午前8時頃に富士山の初冠雪を発表しました。平年より21日遅く、去年より15日早い観測です。（ANNニュース）