10月23日（木）の『アメトーーク！』では、「ピッチャー芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！弱小校＆強豪校出身、現役選手など、「ピッチャー芸人」が大集結。エース（バッテリィズ）、西村真二（コットン）、上重聡、藤田憲右（トータルテンボス）、佐々木隆史（エバース）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、高岸宏行（ティモンディ）が、自慢の投球や“ピッチャーあるある”をぶちまける。「オレの投球を見てく