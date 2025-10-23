・ＮＹダウ４６５９０．４１（－３３４．３３） 高値４６９４１．５６ 安値４６４６１．５２ ・Ｓ＆Ｐ５００６６９９．４０（－３５．９５） ・ナスダック総合指数２２７４０．３９（－２１３．２７） 出所：MINKABU PRESS