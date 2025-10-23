【ニューヨーク共同】米有名公立校バージニア大は22日、入学選考や教員採用で人種を考慮せず、多様性・公平性・包括性（DEI）推進を禁止することで司法省と合意した。司法省が発表した。トランプ政権はバージニア大のDEI対応を疑問視して調査していたが、合意が履行されれば調査を打ち切るという。ニューヨーク・タイムズ紙によると、公立大が政権とこうした合意を結ぶのは初めて。助成金を凍結された有名私立大だけでなく、圧