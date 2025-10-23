トランプ米大統領がロシアのプーチン大統領との間で予定されていた会談の中止を発表/Jim Watson/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は２２日、ロシアのプーチン大統領との間で予定されていた会談を「キャンセルした」と発表した。ホワイトハウスで記者団に対し、「適切とは思えなかった」と述べた。「我々が目指すべき場所にたどり着ける気がしなかった。だからキャンセルした。しかし、将来的には実現するだろう」と