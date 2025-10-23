ジブラルタ生命保険はこのほど、全国の20代男女を対象に「20代の意識・実態調査2025」を実施。10歳以上年上の世代にオススメしたいアーティストでは、3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」がダントツで1位に輝いた。 【写真】1位の大人気ロックバンド！最近“完結”を発表して話題に 今年12月31日をもって「フェーズ2」を完結し、来年1月1日から「フェーズ3」に突入することを発表し、話題を呼んだ同バ