海自が貴重なショットを公開海上自衛隊は2025年10月20日、九州西方の海域で日印共同訓練「JIMEX2024」を実施したと発表し、海上自衛隊の潜水艦とインド海軍のフリゲート艦が並んで航行する様子を捉えた写真を公開しました。【画像】珍しい！これが海自の潜水艦と「インド軍艦」が並んだ瞬間です日印共同訓練「JIMEX2024」は10月16日から18日まで行われ、海上自衛隊からは、防空能力に優れた護衛艦「あさひ」、最大の補給艦「お