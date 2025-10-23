サムスン電子とSKハイニックスが第6世代広帯域メモリー（HBM）の実物を韓国で初めて公開した。人工知能（AI）メモリーの主導権奪還を狙うサムスンは「データ処理速度」を、HBM世界1位のSKハイニックスは「16層積層技術」を前面に出した。AIメモリー市場の新たな勝負所となるHBM4の競争が本格化した。サムスン電子とSKハイニックスは22日、ソウルのCOEXで開かれた半導体見本市「SEDEX2025」でHBM4の実物をともに公開した。両社のブ